Минск, , 10:55 — REGNUM Окончательное обвинение предъявлено гражданке РФ Софье Сапеге, которая весной была задержана в Белоруссии. Об этом 5 декабря сообщает русская служба британской вещательной корпорации «Би-би-си» со ссылкой на источники.

Софья Сапега Цитаата из видео на YouTube

Уточняется, что Сапегу обвиняют по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии (разжигание вражды) и она может получить шесть лет тюремного заключения, что является минимальным сроком по указанной статье с учетом ранее заключенного задержанной соглашения со следствием.

Также указывается, что Сапега может быть экстрадирована в Россию только после приговора суда. Кроме того, отмечается, что, как рассказал адвокат девушки Антон Гашинский, ее также может помиловать президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Белоруссии из-за подозрения в совершении преступлений, которые предусмотрены УК республики.