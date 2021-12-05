Екатеринбург, 5 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отец одного из детей напал на медиков скорой помощи. Об этом пишут СМИ.

(сс) Patrick Denker Скорая помощь

По данным изданий, бригада прибыла к ребёнку с коронавирусом. И гражданин потребовал от медиков взять у пациента ПЦР-тест. Фельдшеры отказались. Тогда гражданин якобы проявил агрессию.

Медикам удалось вырваться. А представители городской службы скорой помощи выступили с разъяснением о том, что взятие материала для ПЦР-исследования не относится к числу полномочий медиков скорой помощи.