Элиста, 5 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Калмыкии завершено расследование уголовного дела о попытке рейдерского захвата нефтедобывающих предприятий. Подследственные обвиняются в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело

Следователи полагают, что несколько жителей соседних регионов с целью завладения имуществом и деньгами трёх коммерческих предприятий Калмыкии, осуществляющих деятельность по добыче нефти, с использованием фиктивных документов провели в Дагестане нотариальную сделку купли-продажи 100% доли в уставном капитале предприятий подставной фирмой. Затем в апреле 2021 года предоставили поддельные документы в налоговую службу Элисты для проведения регистрации.

Завладеть предприятием подследственные пытались силовыми методами. Ранним утром 20 апреля злоумышленники проникли на территорию производственной базы, где установили контроль за производственной деятельностью по добыче нефти на территории Черноземельского района. Спустя три дня их преступная деятельность была пресечена.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру.

ИА REGNUM сообщало, что ранее шестерым фигурантам уголовного дела о рейдерском захвате предприятий компании «ЕвроСибОйл» было предъявлено обвинение. Им вменялось покушение на фальсификацию единого госреестра юридических лиц и мошенничество, а также незаконное лишение свободы.