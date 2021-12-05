Москва, 5 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Покинувший пост художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков заявил о намерении возглавить новый негосударственный театр в интервью телеканалу RTVI.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эдуард Бояков

Бояков рассказал, что уже начал работу над созданием нового театра. Он объяснил, что новый театр не будет иметь постоянной площадки — спектакли будут показываться на других театральных стенах.

«Театр — это не только стены», — подчеркнул режиссёр.

Он добавил, что первой постановкой нового театра станет «Хлорофилия» по книге Андрея Рубанова. Ожидается, что премьера состоится осенью 2022 года. Название нового театра будет объявлено с открытием сезона.

Также Бояков отметил, что не исключает возвращения спектакля «Чудесный грузин» в репертуар нового театра. Ранее эта постановка с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой ставилась на сцене МХАТ им. М. Горького.

Эдуард Бояков был назначен руководителем МХАТ им. М. Горького в декабре 2018 года. Он покинул этот пост 1 ноября 2021 года. Перед этим предыдущий художественный руководитель МХАТ — народная артистка СССР Татьяна Доронина — направила президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой назначить нового директора и пригласить другого худрука в театр.