Москва, , 10:45 — REGNUM Даже ученые не верят в то, что медицине удастся победить коронавирус, раз они настаивают на введении QR-кодов, считает депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ). Так она отреагировала на заявление главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, который призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов в РФ на федеральном уровне.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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«То есть пандемию победит не медицина, не качественное лечение, не своевременная врачебная помощь, не разработки фармацевтики, а QR-коды. Получается, что даже ученые не верят в то, что медицина сможет справиться с ковидом, и делают ставки исключительно на контроль за людьми при помощи QR-кодов», — рассуждает Филатова в телеграм-канале.

Она в свою очередь призвала всех ученых, медиков, исследователей, врачей заняться своими прямыми обязанностями и перестать смешивать медицину и политику.

«Вы нужны народу там, где вы себя уже проявили, а именно в сфере медицины и здравоохранения. А политиков гражданам России и так хватает!» — отметила депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Центра Гамалеи Гинцбург также предположил, что в России могут ввести тотальный локдаун для непривитых граждан. По его словам, с помощью QR-кодов у властей появится способ жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных людей.

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