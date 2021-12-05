Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту убийства. В качестве подозреваемого задержан 42-летний местный житель, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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2 декабря в переулке 1-й Машиностроительный было обнаружено расчленённое тело мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан и допрошен.

Предположительно, убийство произошло на бытовой почве. Конфликт возник во время совместного распития спиртных напитков. Потерпевший скончался от ножевых ранений. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый отчленил некоторые части тела, завернул их в пакеты и вынес в в мусорные контейнеры.

Расследование продолжается.