Москва, , 10:29 — REGNUM России не удастся победить бедность, если государство не будет помогать людям, давшим в долг новой власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ).

Пенсионеры

«Люди, которые имели советские сбережения, — это в основном пенсионеры. Работающим пенсионерам заморожена индексация пенсий, и фактически людей дискриминируют несколько раз: один раз человека дискриминируют как пенсионера работающего, второй раз — как человека, который имел сбережения советские, третий раз ещё по каким-то тарифам ЖКХ и так далее, а в итоге это накапливается и огромный удар наносится по благосостоянию», — отметил Матвеев.

«Никогда мы не победим бедность, если не начнём сейчас помогать тем людям, которые по определению в долг дали нынешнему режиму, нынешнему государству, Российской Федерации, в том числе свои советские сбережения», — считает парламентарий.

До 2025 года откладывается решение о компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке СССР. По данным правительства РФ, объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2022 году в 49,7 трлн рублей, в 2023 году — в 51,8 трлн рублей и в 2024 году — в 53,9 трлн рублей.

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