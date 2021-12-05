Москва, , 10:21 — REGNUM Возвращать гражданам советские вклады взаимозачетом предложил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Брось кубышку — заведи сберкнижку!». 1948

«У государства, тем более у такого мощного, как наше, всегда есть возможность вернуть долги своим гражданам… У нас у граждан существует мощная задолженность по ЖКХ, есть задолженности перед различными структурами. Наверняка же можно хотя бы в отношении тех граждан, которые имели советские сбережения, хотя бы в отношении их применить механизм какого-то взаимного зачёта», — сказал Матвеев.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым еще на год откладывается срок выплат компенсаций по советским вкладам. До 2025 года откладывается решение о компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке СССР. Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

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