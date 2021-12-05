Нью-Йорк, США, 5 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 2:3.

В составе победителей голы забили Райан Строум (25-я минута, в большинстве), Адам Фокс (38-я) и также отметившийся во встрече двумя результативными передачами российский нападающий Артемий Панарин (55-я).

У «Чикаго» шайбами отличились Патрик Кейн (20-я) и Алекс Дебринкэт (58-я, при игре 6×5).

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев смог отразить 25 из 27 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс», победившие в шестой подряд встрече, 8 декабря уже на выезде снова сыграют с «Чикаго Блэкхоукс», который выиграл прошлую встречу.