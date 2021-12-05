Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Планировавшийся на 5 декабря пуск ракеты-носителя Atlas V с американским военным спутником перенесён на сутки из-за технических проблем. Об этом сообщает пресс-служба United Launch Alliance (ULA) — совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin.

Запуск ракеты Atlas V с площадки Космического Центра Кеннеди NASA Goddard Space Flight Center

Старт на космодроме на мысе Канаверал был отменён из-за утечки в наземной системе хранения ракетного топлива, выявленной в ходе подготовки к запуску. В ULA рассчитывают устранить быстро проблему и провести пуск 6 декабря.

Ракета Atlas V будет использоваться для выведения на околоземную орбиту спутника STPSat 6 в интересах министерства обороны США. На космическом аппарате размещено несколько полезных нагрузок для испытания космических технологий, включая демонстрацию лазерной связи.

В ноябре пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби выразил обеспокоенность в связи проведёнными Россией испытаниями в космосе. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешном испытание отечественной противоспутниковой системы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Пентагона заявил, что поведение России продолжает беспокоить США