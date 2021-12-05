Москва, , 10:11 — REGNUM Вахтовики до 1 января 2023 года продолжат работать по временным правилам, введённым из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Здание правительства России Pepijn Schmitz

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Работники будут обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведённое в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.

Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

При письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трёх месяцев. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между ними — не менее 12 часов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.

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