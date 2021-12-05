Бостон, США, 5 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» переиграл в овертайме команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sportsnet.ca «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Игра состоялась на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В составе «Тампы» шайбы забросили Тейлор Рэддиш (15-я минута, в большинстве) и чешский форвард Ондржей Палат (24-я), у «Бостона» голами отметились Чарли Койл (37-я) и Кёртис Лазар (45-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Стивена Стэмкоса (62-я).

Российский защитник «Лайтинг» Михаил Сергачёв записал на свой счет в матче две результативные передачи, его одноклубник — российский голкипер Андрей Василевский, смог отразить 27 из 29 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 6 декабря сыграет на выезде с клубом «Филадельфия Флайерз», а «Бостон» 9 декабря также на выезде сыграет с командой «Ванкувер Кэнакс».