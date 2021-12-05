Чита, , 09:59 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 5 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 448 442 человека. Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Вакцинация Minzdrav.gov.ru

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 517 810 человек. Повторно привились 81 526 жителей региона.

Как сообщало ИА, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 5 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 89 626 (+317 за сутки).

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