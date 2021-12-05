Красноярск, 5 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае уголовное дело по факту наезда на учащегося кадетского класса принято к производству следователями регионального СК России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 16-летнему подростку в результате был причинён тяжкий вред здоровью.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, вечером 1 декабря пострадавший возвращался с занятий домой. При переходе дороги по улице Малиновского его сбил автомобиль, который затем скрылся. Однако очень скоро водителя задержали. К настоящему времени мужчина заключён под стражу.

«При содействии органов следствия в настоящее время пострадавшему подростку оказывается вся возможная необходимая квалифицированная медицинская помощь», — добавили в управлении.

Как отмечается, уголовное дело было изъято из следственных органов полиции и передано сотрудникам СКР по постановлению прокурора для дальнейшего объективного и всестороннего расследования.