Горно-Алтайск, , 09:54 — REGNUM В Республике Алтай с 13 декабря возобновляются полёты по маршрутам Горно-Алтайска — Кош-Агач и Горно-Алтайск — Усть-Кокса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Самолёт Сибирской авиакомпании («СиЛА») L-410, который выполняет рейс по маршруту Горно-Алтайск – Новосибирск Пресс-служба главы Республики Алтай и правительства Республики Алтай

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация», самолёты Let L-410 будут летать ежедневно.

Напомним, регулярные полёты по внутрирегиональным направлениям в Усть-Коксу и Кош-Агач были открыты в апреле 2020 года. Однако после ужесточения федеральных требований безопасности к посадочным площадкам в октябре того же года перелёты пришлось прекратить.

«29 ноября правительство Российской Федерации внесло поправки в постановление и смягчило ряд требований к посадочным площадкам. После этого было принято решение о возобновлении внутрирегиональных рейсов», — отметили в правительстве.