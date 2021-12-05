Москва, , 09:47 — REGNUM Новый размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) закрепляет развитой феодализм, считает депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Нилов Duma.gov.ru

«Это что за издевательство?! В странах, в пятёрку которых мы рвёмся с прорывом, это минимальный гарантированный размер оплаты труда за день — так давайте с этого начинать прорывы! Да это даже не капитализм, это феодализм, развитой феодализм!» — отметил Нилов.

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.

С 1 января 2021 года МРОТ в России установлен на уровне 12 792 рубля в месяц.

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