Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) своей команды с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин Daryl Levine

В матче с «Коламбусом» 36-летний российский хоккеист забросил одну шайбу, которая стала 750-й в его карьере в НХЛ.

Второй звездой матча признан белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас, открывший счет в матче, третьей — форвард «Коламбуса» Эрик Робинсон, ставший автором единственной шайбы своей команды во встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской НХЛ со счетом 3:1.

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