Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Американская компания Apple объявила победителей премии App Store Awards за лучшие приложения и видеоигры для своих устройств. Результаты конкурса App Store Awards 2021 опубликованы на сайте Apple.

App Store Macradar.ru

В рамках конкурса представители Apple выбрали лучшие сервисов и видеоигр, пользовавшихся популярностью в магазине приложений App Store в 2021 году. Этот конкурс призван поощрить разработчиков программного обеспечения для устройств Apple.

Приложением года для смартфонов iPhone признана видеоигра Toca Life World, лучшим приложением для планшетов iPad стала программа для редактирования изображений LumaFusion.

Лучшим программным обеспечением для ноутбуков MacBook признан редактор документов Craft от компании Luki Labs Limited. Среди сервисов для Apple TV победителем стал спортивный стриминговый сервис DAZN.

Приложение Carrot Weather стало признано лучшим решением для умных устройств Apple Watch. Лучшими играми года для разных устройств Apple стали League of Legends: Wild Rift, MARVEL Future Revolution, Myst, Space Marshals 3, Among Us! и Fantasian.