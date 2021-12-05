Москва, , 09:39 — REGNUM Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в своём телеграм-канале обратил внимание на антироссийскую пропаганду по украинскому вопросу в голландской газете NRC:

Фрагмент статьи в газете NRC Цитата телеграм-канала kornilov1968

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«Одна из главных тамошних специалисток по России Лора Старинк пишет статью о том, что нельзя решать украинский вопрос без Украины, то есть в переговорах между США и Россией. Но вот вам пример маленькой лжи, на которой строятся обвинения против России.

Старинк пишет, что Украина якобы хочет выполнить Минские соглашения и предоставить Донбассу автономию. Но сделает это якобы после того, как возьмёт под контроль границу. И, видите ли, коварная Россия препятствует этому, цепляясь к тому, что в Минских соглашениях порядок этих действий… не прописан!

Вот не верю я, что за 7 лет Старинк не прочитала этот документ. А стало быть, она прекрасно знает, что в нем четко прописана очередность действий и сначала стоят выборы и особый статус. Знает и откровенно врёт! Потому что в ином случае придётся признать, что это Россия принуждает Украину выполнять подписанные договорённости, а не наоборот. Так и распространяются фейки о нас».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений.

Только за 2 декабря по территории Донецкой Народной Республики была выпущена 61 единица боеприпасов. Не может не беспокоить и факт того, что киевские оккупанты разместили 12 единиц вооружения и военной техники в четырёх подконтрольных Украине населенных пунктах: Талаковка, Лебединское, Ломакино, Новотроицкое.

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