Москва, 5 декабря 2021, 09:29 — REGNUM По программе «Дальневосточный гектар» выделялись участки, на которых уже были построены дома без оформления в собственность, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дальневосточный гектар
Дальневосточный гектар
Надальнийвосток.рф

«У нас были случаи, когда вот тот же самый дальневосточный гектар выделялся, а там уже проживали граждане, они не оформляли свои права, и защиты не было от имени государства — возникали конфликты, ну, фактически не то чтобы на пустом месте… но их могло бы и не быть, если бы они всё это оформили», — сказал Крашенинников.

Для защиты своих имущественных прав парламентарий советует воспользоваться в том числе «дачной амнистией».

«Такие истории существуют, и мне кажется, что, для того чтобы защитить свои права, конечно, лучше всё оформить надлежаще, вовремя, а не ждать, когда, ну, что-то там произойдёт», — отметил депутат.

Законопроект о продлении «дачной амнистии» Госдума может обсудить во втором чтении 9 декабря.

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