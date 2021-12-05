Москва, 5 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. По программе «Дальневосточный гектар» выделялись участки, на которых уже были построены дома без оформления в собственность, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

«У нас были случаи, когда вот тот же самый дальневосточный гектар выделялся, а там уже проживали граждане, они не оформляли свои права, и защиты не было от имени государства — возникали конфликты, ну, фактически не то чтобы на пустом месте… но их могло бы и не быть, если бы они всё это оформили», — сказал Крашенинников.

Для защиты своих имущественных прав парламентарий советует воспользоваться в том числе «дачной амнистией».

«Такие истории существуют, и мне кажется, что, для того чтобы защитить свои права, конечно, лучше всё оформить надлежаще, вовремя, а не ждать, когда, ну, что-то там произойдёт», — отметил депутат.

Законопроект о продлении «дачной амнистии» Госдума может обсудить во втором чтении 9 декабря.

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