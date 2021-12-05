Донецк, , 09:23 — REGNUM Нынешнее обострение ситуации в Донбассе является одним из наиболее серьезных с 2014 года. Об этом 4 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Денис Пушилин Dnr-news.com

«Да война, да очередное обострение, одно из самых серьезных с 2014—2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого и той истерии, которая звучит из Киева», — сказал он.

При этом ранее глава ДНР не исключил возможности обращения к России в случае применению военной силы властями Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что властям Республики необходимо начать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским «о соседстве».