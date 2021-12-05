Усть-Илимск, Иркутская область, , 09:23 — REGNUM Двое пострадавших при утечке кислорода и воспламенении на целлюлозно-бумажном предприятии группы «Илим» в Усть-Илимске Иркутской области умерли в больнице. Об этом 5 декабря сообщает телеграм-канал «Город Братск».

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В «Илиме» сообщили, что после инцидента на промплощадке филиала четверых пострадавших доставили в региональный ожоговый центр Иркутска. Двое из них умерли в медучреждении. «Выражаем соболезнования родным и близким. Семьям погибших будет оказана помощь» — говорится в сообщении группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в одном из цехов предприятия при проведении ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате пострадали пять человек. Уголовное дело возбуждено, сформирована специальная комиссия для установления причин возгорания.

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