Емельяновский район, Красноярский край, , 09:19 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием бензовоза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, авария произошла вечером 4 декабря.

ГУ МВД по Красноярскому краю

По предварительным данным, на 10 км дороги «Глубокий обход Красноярска» бензовоз опрокинулся на проезжу часть, после чего загорелся. Водителю удалось выйти из автомобиля, серьёзных травм он не получил.

«Движение на данном участке дороги перекрыто. Просим учитывать информацию при планировании своего маршрута и использовать альтернативные пути объезда», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же вечер в Курагинском районе края произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли три человека, в том числе 13-летняя девочка.

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