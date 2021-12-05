Пермь, , 09:16 — REGNUM В Пермском крае четверых местных жителей будут судить за серию краж. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Суд

Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в январе — апреле они совершили краж на порядка 1,5 млн рублей. Организатором был 33-летний гражданин. Он привлёк двоих ранее судимых своих знакомых в качестве непосредственных исполнителей, а сам отвечал за мобильность группы, транспортировку и сбыт похищенного, а также за распределение доходов.

Группировка в дальнейшем была расширена. Но вскоре её участников задержали. Организатора объявили в розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.