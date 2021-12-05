Москва, , 09:14 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-20» вывезена на стартовый комплекс космодрома «Байконур» 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космодром «Байконур» Roscosmos.ru

После вывоза ракеты на старт специалисты Роскосмоса установили её в вертикальное положение. Дальнейшие работы по графику первого стартового дня предусматривают автономные испытания систем и агрегатов корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Старт назначен на 8 декабря в 10:38 мск. Корабль «Союз МС-20» под управлением космонавта Александра Мисуркина доставит на Международную космическую станцию японского бизнесмена Юсаку Аэзава и его ассистента Йозо Хирано.

Космические туристы проведут на орбитальной станции 12 дней. Планируется, что они вернутся на Землю 20 декабря 2021 года.

Туристический полёт на МКС организован компанией Space Adventure по контракту с Роскосмосом. Перед полётом японские туристы прошли курс тренировок в Центре подготовки космонавтов.

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