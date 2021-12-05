Сент-Пол, США, , 09:11 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM

«Миннесота Уайлд» Sarah Connors

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев в серии буллитом со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. У «Миннесоты» шайбы забросили Джордан Гринвей (20-я минута), Матс Цуккарелло (26-я, в большинстве) и Маркус Фолиньо (29-я), в составе «Торонто» шайбами отметились оформивший в матче дубль Джейсон Спецца (33-я и 38-я, в большинстве) и Остон Мэттьюс (40-я, в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Также Капризов записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, эта шестая подряд победа «Миннесоты», которая в следующем матче 8 декабря сыграет на выезде с клубом «Эдмонтон Ойлерз». «Торонто» этим поражением прервал свою победную серию из пяти игр подряд и 6 декабря также на выезде сыграет с командой «Виннипег Джетс».