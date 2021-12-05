Петропавловск-Камчатский, , 09:06 — REGNUM У восточного побережья Камчатского полуострова — в акваториях Берингова моря и Тихого океана — прогнозируются волны высотой до 8−9 метров. Об этом 5 декабря сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Отмечается, что в первой половине ночи 6 декабря в акватории Тихого океана, в районе Алеутского муниципального округа, а также в акватории Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8−9 м.

Несмотря на объявленное предупреждение, волны не несут опасности для населенных пунктов. В регионе объявлено штормовое предупреждение до 6 декабря.