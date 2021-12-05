Москва, , 09:00 — REGNUM Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отреагировала 5 декабря на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что членство Украины в НАТО «не зависит от РФ».

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Захарова, в ответ на обвинение в «провокаторстве» Москвы, которое озвучила Псаки, напомнила о многочисленных случаях агрессии со стороны США за десятки лет — от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до Афганистана, а также Сирии.

Важно помнить, «кто является в этой ситуации провокатором», подчеркнула Захарова в Telegram-канале:

«Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен».

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что решение о членстве той или иной страны принимают входящие в НАТО государства, а не РФ. Администрация президента США может ввести санкции против РФ в случае «агрессивных действий» против Украины, добавила Псаки.