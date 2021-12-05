Кемерово, 5 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Общее количество пострадавших из-за аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 106. Об этом 5 декабря сообщил источник в экстренных службах.

Ako.ru Шахта Листвяжная. Помощь шахтёрам

«По состоянию на 5 декабря зарегистрированы 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель экстренных служб уточнил, что за последние 24 часа были госпитализированы с диагнозом «токсическое действие окиси углерода легкой степени» семь горноспасателей, работавших над подъемом ранее обнаруженных тел.

Кроме того, он указал, что в настоящее время на госпитализации пребывают двое горнорабочих и восемь спасателей, 44 рабочих и 30 спасателей выписаны из больницы и еще 14 рабочих и восемь спасателей направлены на амбулаторное лечение.

«На поверхность подняты тела 36 погибших, среди которых 32 горнорабочих и четыре горноспасателя, из них похоронены 11 погибших», — также рассказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на шахте Листвяжная» в Кемеровской области, когда под землей находилось 285 человек, произошло задымление. Большая часть горняков покинула забой, а за остальными направились спасатели.