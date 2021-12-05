Киев, , 08:53 — REGNUM Юрий Витренко, глава украинской компании «Нафтогаз», назвал «издевательством» решение BNA (Федеральное сетевое агентство ФРГ) разрешить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку» для управления газопроводом «Северный поток — 2» на территории Германии. Об этом 5 декабря пишет Euractiv.

«Мы против такого подхода, сертифицировать лишь часть трубопровода не имеет — смысла, это издевательство над правилами ЕС», — заявил Витренко, добавив: «надеемся, что этого не произойдет». Труба должна «заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении», считает он.

В ноябре BNA объявило о приостановке сертификации. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна заполняться альтернативным поставщиком частично, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Так, оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того, как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию.

Против проекта «Северный поток — 2» активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ.