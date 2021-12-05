Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Наивысшие оценки у критиков и специализированных изданий среди сериалов 2021 года получил третий сезон комедийно-драматического проекта «Наследники». Об этом сообщает портал-агрегатор отзывов критиков Metacritic.

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Авторы Metacritic составили десятку лучших сериалов 2021 года на основе оценок, выставленных проектам кинокритиками. Помимо «Наследников», в тройку лучших сериалов также вошли «Хитрости» и «Подземная железная дорога».

Пятёрку лучших проектов замкнули «Псы резервации» и «Белый лотос». Оставшиеся строчки рейтинга среди десяти лучших сериалов заняли «Мейр из Исттауна», «ВандаВижен», «Другие двое», «Тед Лассо» и «Убийства в одном здании».

Портал Metacritic отмечает, что рейтинг может измениться до конца года. Окончательная редакция рейтинга лучших сериалов 2021 года будет представлена в январе 2022 года.