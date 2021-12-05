Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:49 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области десятки людей приняли участие в пикете против системы QR-кодов. Акция протеста была согласованной.

QR-код

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Участники держали в руках плакаты с надписями, призывающими остановить «беззаконие». Также они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, эта акция не первая на Урале за последние недели. А в начале прошедшей недели противники QR-кодов собрались возле здания свердловского Заксобрания. При этом они отказались от бесплатного ПЦР-теста, и тем самым лишили себя возможности принять участие в обсуждении федеральных законопроектов о системе QR-кодов.