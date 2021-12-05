Кемерово, , 08:45 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 5254 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 16 570 человек», — говорится в официальном сообщении.

Всего в регионе выявлено 76 240 случаев заражения коронавирусом, 69 392 человека выздоровели, 1594 пациента скончались.

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