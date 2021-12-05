Киев, , 08:44 — REGNUM Решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») компании Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию — это якобы «издевательство» над правилами Евросоюза. Такое мнение 5 декабря высказал глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, его слова приводит издание Euractiv.

Юрий Витренко Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению главы «Нафтогаза», указанный трубопровод не нужно сертифицировать, так как он, по его мнению, якобы «не соответствует правилам Евросоюза».

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — сказал Витренко.

Также он добавил, что считает, что «Северный поток — 2» должен «заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении».

Как передавало ИА REGNUM, 1 декабря в МИД ФРГ сообщили, что представители Германии и США находятся в постоянном контакте по вопросу введения дополнительных санкций против России, если она начнёт использовать энергетику в качестве оружия.