Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Джон Салливан, посол США в РФ, считает, что дипломатическое взаимодействие позволит избежать «трагического насилия» на Украине.

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«США надеются, что катастрофического и трагического насилия на Украине удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию», — отметил Салливан 5 декабря в беседе с РБК.

При этом, он добавил, что Вашингтон фиксирует «дестабилизирующие действия» внутри страны. Президент США Джо Байден, по его словам, поручил ему «строить стабильные и предсказуемые отношения с РФ», несмотря на наличие разногласий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договоренности.