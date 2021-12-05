Кемерово, 5 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 декабря, за прошедшие сутки выявлено 363 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 366 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

«Кемерово — 67, Новокузнецк — 59, Белово — 31, Прокопьевск — 23, Новокузнецкий МР — 21, Междуреченск — 18, Юрга — 14, Мыски — 14, Осинники — 11, Топкинский МО — 11, Беловский МО — десять, Гурьевский МО — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Калтан — восемь, Промышленновский МО — восемь, Киселевск — семь, Ижморский МО — семь, Березовский — шесть, Юргинский МО — пять, Яшкинский МО — пять, Крапивинский МО — четыре, Тайга — три, Краснобродский — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Мариинский МО — два, Яйский МО — два, Полысаево — один, Кемеровский МО — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 245 пациентов выздоровели, трое скончались.