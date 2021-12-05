Москва, , 08:36 — REGNUM Алексей Пушков — российский государственный и общественный деятель, сенатор Российской Федерации — раскритиковал немецкий журнал Bild, опубликовавший карту «агрессии России» — гипотетического нападения РФ на Украину.

«У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с РФ хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. — написал Пушков в Telegram. — При этом они отражают настроения в высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!»

Он добавил, что такими публикациями готовится атмосфера, необходимая для агрессии. По мнению сенатора, похожее нагнетание обстановки западными СМИ «происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию».

Ранее Bild опубликовал материал, в котором утверждалось, что издание якобы узнало детали планов РФ о «вторжении на Украину». Таблоид со ссылкой на «близкие к НАТО источники» разместила карту, где обозначены направления «готовящегося нападения». Журналисты издания предположили, что в РФ разработали планы, в соответствии с которыми она якобы займет «2/3 территории Украины».

В Москве подобные обвинения ранее неоднократно опровергали, подчеркивая, что они используются — главным образом — как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО.