Москва, 5 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Очередная партия российского оборудования для международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР отправлена во Францию на место сборки. Об этом сообщает пресс-служба Проектного центра ИТЭР госкорпорации «Росатом».

Строительство Международного тороидального экспериментального реактора (ИТЭР) (слева). Модель реакторной камеры ИТЭР

Поставленное во Францию оборудование включает прототип центральной сборки дивертора. Эти устройства массой около одной тонны используются для очистки плазмы от частиц, возникающих при её нагреве и взаимодействии со станками камеры.

При попадании в плазму подобные загрязнения приводят к дополнительным радиационным потерям. Отмечается, что разработанные в России материалы позволили обеспечить рекордную термопрочность конструкций.

Проект ИТЭР представляет собой экспериментальный термоядерный реактор типа токамак. Реализация этого проекта позволит оценить возможности коммерческого использования ядерной энергии.

Планируется, что сборка токамака будет завершена в 2025 году. Проект реализуется при участии России, Китая, Индии, США, Южной Кореи, Японии и Евросоюза.