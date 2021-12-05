Мехико, 5 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Два катера с крупной партией наркотика были перехвачены мексиканскими военнослужащими у западного побережья страны в Тихом океане. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба министерства военно-морских сил.

The National Crime Agency Конфискованные наркотики

При досмотре судов на борту было обнаружено около 1,6 тонн наркотического вещества. Были задержаны семь граждан Мексики, перевозивших груз. Задержанные были переданы сотрудникам прокуратуры, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.

Предполагается, что транспортировку крупной партии наркотика организовал один из наркокартелей, орудующих на территории Мексики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд американского округа Колумбия приговорил 32-летнюю гражданку США и Мексики Эмму Коронель Аиспуро, которая является женой бывшего главы наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, к трём годам тюремного заключения за торговлю наркотиками и отмывание денег.