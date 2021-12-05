Вашингтон, 5 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился шайбой в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Коламбус Блю Джекетс». Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dan4th Nicholas Александр Овечкин

Эта шайба стала 750-й в заокеанской карьере 36-летнего российского хоккеиста и в настоящее время он находится на четвертом месте в НХЛ по данному показателю, уступая только Яромиру Ягру (766 шайб), Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

При этом в общей сложности в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 25 матчах и набрал в них 39 (20 шайб + 19 результативных передач) очков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской НХЛ со счетом 3:1.