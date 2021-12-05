Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Michael Miller

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Голами в составе победителей отличились белорусский нападающий Алексей Протас (6-я минута), российский форвард и капитан «Кэпитлаз» Александр Овечкин (29-я) и Гарнет Хэтэуэй (59-я, в пустыне ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Блю Джекетс» стал Эрик Робинсон (47-я).

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов смог отразить 17 из 18 бросков по своим воротам, российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов — 29 из 31 броска.

Российские форвард и защитник «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, также российские нападающий и защитник «Блю Джекетс» Егор Чинахов и Владислав Гавриков не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, этой победой «Вашингтон» прервал серию из двух подряд поражений и в следующем матче 7 декабря примет у себя клуб «Анахайм Дакс». «Коламбус» потерпел четвертое подряд поражение и днем ранее на домашнем льду сыграет с командой «Сан-Хосе Шаркс».