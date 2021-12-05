Вашингтон, 5 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Картина режиссёра Роусона Маршалла Тербера «Красное уведомление» показала лучший старт по числу просмотров среди всех фильмов видеостриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает портал The Verge.

Цитата из к/ф «Красное уведомление». Реж. Роусон Маршалл Тёрбер. 2021. США Джон Хартли, Нолан Бут и Сара Блэк (Ладья)

Боевик с Галь Гадот, Дуйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом в главных ролях вышел в прокат 5 ноября. За первые 25 дней показа картина набрала более 328 млн часов просмотров на Netflix, что стало рекордом для фильмов, снятых этой компанией.

Предыдущий рекорд по числу просмотров среди проектов Netflix был установлен в 2018 году. Тогда хоррор «Птичий короб» набрал более 282 млн часов просмотров за первые 28 дней после премьеры.

Криминальная комедия «Красное уведомление» стала самым дорогим фильмом, снятым американской компанией Netflix, владеющей одноимённым онлайн-кинотеатром. Точный бюджет фильма не раскрывается, он оценивается от $160 млн до $200 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре режиссёр Роусон Маршалл Тербера заявил, что боевик «Красное уведомление» может получить продолжение в виде двух фильмов.