Джакарта, 5 декабря, 2021, 07:57 — ИА Регнум. До 13 человек возросло число погибших в результате активизации вулкана Семеру на индонезийском острове Ява. Об этом 5 декабря сообщает новостной портал Detik.

M. Rietze Вулкан Семеру

Заместитель главы правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати рассказал, что в результате поисково-спасательной операции были обнаружены 12 тел погибших из числа работников песчаного карьера, расположенного рядом с вулканом. Поисковая операция продолжается.

Уточняется, что из-за сбоя системы оповещения многие местные жители не успели покинуть свои дома после начала извержения вулкана. Около 40 человек получили ожоги и были госпитализированы.

Усиление активности вулкана Семеру произошло около 15:20 (11:20 мск) 4 декабря. Пепловыми выбросами, камнями и грязью засыпало расположенные недалеко от вулкана жилые дома, был повреждён стратегически важный мост и полностью разрушено несколько жилых домов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и 40 пострадавших при извержении вулкана Семеру на острове Ява.