Иркутск, , 07:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 4 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6492 человек, причём 27 из них добавили в сводку за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 142 335 (+597 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализированы 4807 человек (+30 за сутки). В то же время излечились 115 048 пациентов (224).

Ещё 550 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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