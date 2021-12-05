Москва, 5 декабря, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Навигационные европейские спутники Galileo успешно выведены на целевую орбиту после отделения от разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Thilo Kranz Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с двумя спутниками Galileo стартовала с космодрома «Куру» 5 декабря в 03:19 мск. Примерно через четыре часа после старта европейские спутники отделились от разгонного блока «Фрегат», после чего были приняты на управление заказчиком.

«Средства выведения Госкорпорации «Роскосмос» — ракета-носитель «Союз-СТ-Б» и разгонный блок «Фрегат» — отработали без замечаний», — отметили в Роскосмосе.

Организацией запусков с космодрома «Куру» во Французской Гвиане занимается компания Arianespace. Пуски с использованием российских носителей проводятся по контракту с Главкосмосом — внешнеэкономическим подразделением Роскосмоса.

Российскими носителями на орбиту доставлены половина из 28 спутников группировки Galileo. Эта группировка является аналогом российской навигационной системы ГЛОНАСС, американской GPS и китайской Beidou.