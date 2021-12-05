Чита, , 07:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 89 626 (+317 за сутки).

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Вместе с тем 75 982 пациента (+282 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1972 человека (+10 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 169 находятся в тяжёлом состоянии (-5 за сутки), 64 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за сутки).

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