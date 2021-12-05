Стокгольм, , 07:31 — REGNUM Напряжённый спор состоялся в ходе обсуждения «российской агрессии» в отношении Украины между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном во время встречи в Стокгольме. Об этом 5 декабря сообщает Bloomberg.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что обсуждение перешло в острую форму после того, как представитель США и их европейские союзники начали искать пути ответа на «российскую угрозу» возле российско-украинской границы. Речь зашла о возможных санкциях в отношении России.

В ответ глава российского МИД Лавров напомнил западным партнёрам и Блинкену, что события 2014 года на Украине являются государственным переворотом с насильственным захватом власти. Кроме того, Лавров обвинил НАТО и ЕС в подавлении всяческого инакомыслия, а также в постоянных угрозах в сторону России.

Блинкен же пояснил, что НАТО является «защитным альянсом» и заявил, что в 2014 году огонь по мирным протестующим открыли сторонники Януковича и убили около ста человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выводах разведки США, что Россия, якобы, планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года.