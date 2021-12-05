Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Американская компания SpaceX обновила свой рекорд по числу запусков ракет космического назначения в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные о пусковой кампании SpaceX.

SpaceX Bruno Sanchez-Andrade Nuño

3 декабря компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пакетом спутников Starlink и двумя аппаратами BlackSky. Этот пуск стал 27-ым стартом для ракет Falcon 9 в 2021 году, что является рекордом для американской компании.

Предыдущий рекорд по числу пусков ракет-носителей Falcon 9 был установлен в 2020 году. Тогда американская компания провела 26 запусков. До конца 2021 года в SpaceX планируют провести ещё до пяти пусков.

Первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в июне 2010 года. С 2013 года частная американская компания SpaceX начала предоставлять услуги по выводу коммерческой нагрузки на орбиту этим носителем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре основатель SpaceX Илон Маск предупредил сотрудников компании о риске банкротства из-за задержек в разработке ракетных двигателей Raptor.

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