Москва, 5 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Судебный иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подала американская компания Apple. Об этом 5 декабря сообщил журнал Forbes со ссылкой на представителя ФАС.

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Компания Apple собирается оспорить в Арбитражном суде города Москвы предупреждение, выданное ФАС в конце августа текущего года. По данным ФАС, компания Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений. Она запрещает сообщать пользователям информацию об альтернативных, более выгодных способах оплаты товаров.

В частности, компанией предусмотрена комиссия с каждого платежа в App Store, от 15% до 30%. При этом пользователям не сообщают информацию о возможности сделать покупку вне. По этой причине ФАС возбудила в отношении Apple дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Корпорация подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительными нормативных актов, а затем — ходатайство о приобщении к делу новых документов.